Spagna-Belgio 2-1. Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia la Spagna di de La Fuente s’impone 2-1 contro il Belgio di Walem e ottiene i primi 3 punti del Gruppo A degli Europei Under 21. Gara aperta al 7′ da Olmo, pareggio belga al 24′ con Bornaux e goal del definitivo 2-1 con Fornals all’89’ minuto. Spagna che sale a 3 punti in classifica, Belgio fermo a 0 ed eliminato.

Spagna-Belgio, Europei Under 21, Gruppo A. Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia alle ore 18.30 la Spagna del c.t Luis de La Fuente sfida il Belgio del c.t Johan Walem per la 2.a giornata del Gruppo A. Le due squadre hanno l’unico obiettivo di vincere, considerando che nella 1.a giornata la Spagna ha perso 3-1 contro i padroni di casa dell’Italia di Di Biagio e se vogliono rientrare in corsa per il passaggio del turno devono vincere questo match. I ‘diavoli rossi’ hanno perso contro la Polonia per 3-2 nel match inaugurale di questa manifestazione. Spagna e Belgio potranno approfittare dello scontro tra Italia e Polonia in quanto sia gli azzurri che i polacchi hanno 3 punti in classifica e con una vittoria potrebbero agguantare una delle due nazionali. Gli Europei Under 21 2019 si stanno svolgendo in Italia (Reggio Emilia, Bologna, Udine, Trieste e Cesena) e San Marino (Serravalle), partecipano a questa manifestazione 12 squadre divise in 3 gironi da 4, accedono alle semifinali le prime di ogni girone più la migliore seconda. Inoltre questi Europei Under 21 danno il ‘pass’ alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Spagna-Belgio sarà diretta dal signor Andris Treimanis della Lettonia.

Spagna-Belgio, le probabili formazioni. QUI SPAGNA- Il c.t De La Fuente schiererà i suoi con il 4-1-4-1 con Simon in porta; sul versante di sinistra spazio ad Aguirregabiria, mentre sul versante destro agirà Caricol, la coppia centrale sarà formata da Vallejo e Mere; lo schermo davanti alla difesa sarà Zubeldia; mentre i 4 di centrocampo da sinistra verso destra saranno Soler, Ceballos, F.Ruiz e Oyarzabal; il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Mayoral. QUI BELGIO- Il c.t Walem risponderà con un classico 4-4-2 con Jackers in porta; i difensori da destra verso sinistra saranno Cools, Faes, Cobbaut e de Norre; a centrocampo spazio a Mbenza, Mangala, Heynen e Lukebakio; gli attaccanti saranno Leya Yseka e Schrijvers.

Spagna (4-1-4-1): Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Mere, Caricol; Zubeldia; Soler, Ceballos, F. Ruiz, Oyarzabal; Mayoral. All. De La Fuente.

Belgio (4-4-2): Jackers; Cools, Faes, Cobbaut, de Norre; Mbenza, Mangala, Heynen, Lukebadio; Leya Yseka, Schrijvers. All. Walem.

Spagna-Belgio, come seguire il match in tv e streaming

Spagna-Belgio, info diretta tv e streaming. Questo match della 2.a giornata del Gruppo A degli Europei Under 21, calcio d’inizio ore 18.30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla Rai, in particolare su Rai 2. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Spagna-Belgio, i precedenti. L’ultimo precedente tra le ‘furie rosse’ e i ‘diavoli rossi’ a livello di Under 21 risale all’Amichevole del 12 novembre 2014, in quell’occasione largo successo del Belgio per 4-1 in Spagna. Negli altri precedenti possiamo evidenziare due pareggi ed una vittoria sempre del Belgio.