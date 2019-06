Spagna-Usa Femminile, in campo per i quarti. Ottavi di finale dei Campionati del Mondo Femminile di Calcio in corso di svolgimento in Francia. Alle ore 18, allo stadio Auguste Delaune di Reims. scenderanno in campo la Spagna e gli Usa. Si gioca in partita unica. In caso di parità al 90′ si giocheranno i tempi supplementari e ed eventuali calci di rigore. La vincente di questo match affronterà la Germania nei quarti di finale. Le tedesche negli ottavi hanno eliminato la Nigeria negli ottavi. La Spagna nel girone eliminatorio è arrivata seconda, dietro la Germania e davanti a Cina e Sudafrica. Gli Usa hanno dominato il Gruppo F: 3 vittorie, 18 gol fatti e nessuno subito. Numeri che confermano come le statunitensi siano le favorite per la vittoria finale.

Spagna-Usa, le probabili formazioni. QUI SPAGNA – Le spagnole scenderanno in campo con un 4-3-3 schierato con Panos; Torrejon, Hernandez, Mapi, Corredera; Hermoso, Torrecilla, L. Garcia; Mariona, N. Garcia, Putellas. QUI USA – Le americane dovrebbero giocare con un 4-3-3 che impiegherà: Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Lavelle, Horan, Mewis; Heath, Morgan, Rapinoe. Occhio ad Alex Morgan, attuale capocannoniere del Mondiale Femminile con 5 reti.

Spagna-Usa Femminile, come seguire il match in tv e streaming

Spagna-Usa Femminile, info tv e streaming. Il match dello stadio Auguste Delaune di Reims verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky. Calcio d’inizio in programma alle ore 18. In particolare la sfida tra spagnole e americane potrà essere seguita su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Per questo ottavo di finale non ci sarà la diretta televisiva in chiaro sulle reti Rai. Per quanto riguarda internet c’è la possibilità di seguire il match con Sky Go, il sevizio gratuito riservato agli abbonati Sky. Sky Go è fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Oltre a Spagna-Usa Femminile oggi si giocherà un altro ottavo di finale: alle 21 tocca a Svezia-Canada.

L’Italia del c.t. Milena Bertolini tornerà in campo domani, alle ore 18, contro la Cina. Le azzurre scenderanno in campo allo Stade de la Mosson di Montpellier. La vincente del match tra azzurre e cinesi affronterà la vincente della sfida tra Olanda e Giappone, in programma domani alle 21.