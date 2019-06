Stefano Tacconi: “Buffon grande uomo, il suo ritorno sarebbe perfetto per lo spogliatoio”

Buffon ritorna alla Juventus? Il parere di Stefano Tacconi. I rumors degli ultimi giorni danno quasi per certa la firma del portiere su un contratto annuale con i bianconeri dopo appena una stagione trascorsa a Parigi. Sarebbe un clamoroso ritorno per Buffon pronto a riabbracciare i suoi ex compagni svolgendo un ruolo da vice Szczesny. Stefano Tacconi, ex portiere bianconero dal 1983 al 1992, ha commentato così la voce di mercato ai microfoni di Lapresse: “La Juve ha bisogno di un portiere, chi può farlo meglio di uno che ha giocato 17 anni nella Juve? Farebbe da chioccia a tutti quanti. Può dare molto ai giovani. Aiuterebbe tutto il gruppo a fare meglio, è un grande uomo spogliatoio”.

Sarri alla Juventus scelta giusta? Tacconi la pensa così. Intervistato in esclusiva da ssportnews.eu, l’ex portiere bianconero si è espresso anche sul nuovo allenatore della Juventus: “Sarri? Se gli fanno la squadra forte per vincere allora farà bene altrimenti anche lui scivolerà dove sono scivolati altri. Sono i giocatori che fanno la differenza. Ai miei tempi era diverso, c’erano quasi tutti allenatori in campo, da noi alla Juve eravamo noi a saper cosa fare, il Trap era un motivatore. Oggi vedi i giovani avvicinarsi alla panchina e chiedere consigli, quando giocavo io tutti sapevano quello che andava fatto”.