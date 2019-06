Svezia-Thailandia, tutto già scritto? Seconda giornata della fase a gironi dei Campionati del Mondo di calcio Femminile, in corso di svolgimento in Francia. Per il Gruppo F si affrontano la Svezia di Peter Gherardsson e la Thailandia di Srathongvian. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15 all’Allianz Rivera di Nizza. Le scandinave hanno vinto il primo match dei Mondiali Femminili, 2-0 contro il Cile. Disastroso il debutto iridato delle asiatiche, che hanno perso addirittura per 13-0 contro gli Usa. In questo match Alex Morgan, una delle giocatrici più forti in circolazione, ha segnato ben 5 gol. Nel pomeriggio, alle ore 18, sempre per il Girone F ci sarà lo scontro tra gli Usa e il Cile. Si ricorda che le prime due di ogni girone passano il turno, poi anche le migliori 4 terze arriveranno agli ottavi di finale.

Svezia-Thailandia, come seguire il match in tv e streaming

Svezia-Thailandia, info diretta tv e streaming. Come tutto il Campionato Mondiale Femminile di calcio anche il match odierno tra scandinave e asiatiche potrà essere seguito su Sky. In particolare Svezia-Thailandia Femminile sarà trasmessa su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Non ci sarà la diretta in chiaro sulle reti Rai. Non solo tv, Svezia-Thailandia si potrà seguire anche attraverso Sky Go: il servizio gratuito per gli abbonati Sky fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. L’Italia di Milena Bertolini tornerà in campo il 18 giugno, contro il Brasile. Le azzurre sono già qualificate per gli ottavi di finale.