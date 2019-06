Svizzera-Inghilterra. Uefa Nations League che vede oggi emettere i primi verdetti di questa 1.a edizione del nuovo torneo Uefa. Alle ore 15 allo stadio ‘Henriques’ di Guimaraes la Svizzera di di Vladimir Petkovic sfida l’Inghilterra di di Gareth Southgate per la finale 3°-4° posto della competizione. In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà avanti con i calci di rigore. La Svizzera si è qualificata alle Final Four arrivando prima nel Gruppo 2 della Lega A totalizzando 9 punti (3 vittorie ed 1 sconfitta) piazzandosi davanti a Belgio ed Islanda, ed in semifinale ha perso 3-1 contro il Portogallo. L’ Inghilterra è giunta a queste Final Four arrivando prima nel Gruppo 4 della Lega A totalizzando 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) arrivando davanti a Spagna e Croazia, ed in semifinale ha perso solo ai supplementari contro l’Olanda per 3-1. Svizzera-Inghilterra sarà arbitrata dall’arbitro romeno Ovidiu Hategan.

Svizzera-Inghilterra, le probabili formazioni. QUI SVIZZERA- Il c.t Petkovic si affiderà al modulo 4-4-1-1 con Sommer in porta; i terzini saranno Mbabu e Rodriguez, mentre la coppia centrale sarà composta da Schar e Akanji; sugli esterni agiranno Zakaria e Zuber, in mediana spazio a Xhaka e Freuler; Shaquiri agirà alle spalle dell’unica punta Seferovic. QUI INGHILTERRA- Il c.t Southgate risponderà con il 4-2-3-1 con Pickford tra i pali; i terzini saranno Walker e Rose, mentre al centro della difesa ci saranno Stones e Maguire; in mediana Barkley e Dier; alle spalle dell’unica punta Kane il trio offensivo sarà formato da Lingard, Alli e Sterling.

Svizzera (4-4-1-1): Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic.



Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Rose; Barkley, Dier; Lingard, Alli, Sterling; Kane. All. Southgate.

Svizzera-Inghilterra, come seguire il match in tv e streaming

Svizzera-Inghilterra, info diretta tv e streaming. La finale 3°-4° posto, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare su Italia 1. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play.

Svizzera-Inghilterra, i precedenti. Queste due nazionali si sono affrontate nella loro storia 25 volte con il bilancio totalmente in favore degli inglesi con 17 vittorie contro le 3 vittorie degli svizzeri, mentre sono 5 i pareggi. L’ultimo precedente in assoluto tra queste due nazionali risale all’ amichevole internazionale dell’ 11 settembre del 2018, a vincere fu l’Inghilterra per 1-0 grazie ad un gol di Rashford.