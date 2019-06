Torino-Fiorentina Primavera, dentro o fuori. Primo quarto di finale dei Playoff Scudetto del Campionato Primavera 2018/2019. Alle ore 18.30, allo stadio Ricci di Sassuolo, scenderanno in campo il Torino di Federico Coppitelli e la Fiorentina di Emiliano Bigica. In campionato i granata sono arrivati un punto davanti ai viola, con 51 punti contro 50. Le due squadre si sono piazzate rispettivamente al quarto e quinto posto. Il Torino non vince dallo scorso 6 maggio, quando si è imposto per 2-1 in trasferta sull’Inter. Più lungo il digiuno di vittorie della Fiorentina, che non vince una partita in campionato Primavera dallo scorso 9 marzo: 3-1 sulla Roma. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ passerebbe il Torino meglio piazzato durante la regular season.

Torino-Fiorentina Primavera, le parole della vigilia. QUI TORINO – Il tecnico granata Coppitelli ha presentato così il match di domani pomeriggio, come riporta il sito ufficiale del Torino: “Quella di domani sarà una partita bella e importante che ci siamo guadagnati il diritto di giocare dopo aver disputato una grande stagione: quarti in campionato, vincitori in Supercoppa e finalisti di Coppa Italia. Abbiamo la possibilità di raggiungere un altro traguardo importante dopo questa grande annata: ce la giocheremo fino all’ultimo”. QUI FIORENTINA – queste le parola di Bigica a Fiorentina.it: “La squadra sta bene, tutti gli effettivi sono a disposizione. Guardandoli negli occhi tutti sono consapevoli della difficoltà della partita di domani. Sono pronti a tutto per ottenere qualcosa di importante. Svolgiamo la rifinitura con grande serenità”.

Torino-Fiorentina, come seguire il match in tv e streaming

Torino-Fiorentina Primavera, info tv e streaming. Come tutta la stagione primavera anche il match di oggi potrà essere seguito in chiaro su Sportitalia (canale 225 di Sky e 60 del digitale terrestre). Lo scontro tra i giovani granata e viola potrà essere seguito su Sportitalia.it, sito ufficiale della stessa emittente. In questa stagione le due squadre si sono affrontate ben 5 volte: 2 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 al Torneo di Viareggio. Il bilancio parla di 4 vittorie della Fiorentina e 1 del Torino. La vincente di questo match troverà l‘Atalanta in semifinale. Domani si giocherà l’altro quarto di finale: quello tra la Roma e il Chievo.