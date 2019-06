Totti lascia la Roma, domani l’addio ufficiale

Dopo il mancato rinnovo del contratto di De Rossi, un’altra notizia fulminante ha colpito il club giallorosso. L’ex Capitano, nonché uno degli emblemi della Roma, Totti, ha annunciato sui social di essere intenzionato a lasciare ufficialmente la sua amatissima squadra. Lo stesso club che per tanti anni ha inneggiato le sue vittorie, rendendolo ciò che è divenuto oggi e permettendogli di entrare nei cuori di tutti i suoi amatissimi tifosi – e non solo.

La decisione di Totti

Non è una decisione presa all’ultimo momento e frettolosamente. Totti, infatti, già da diversi giorni aveva comunicato su un post sul suo profilo Twitter, di voler chiarire la sua posizione in merito alle diverse voci e alle ipotesi che erano circolate sul ruolo da lui ricoperto all’interno del club. Tutte queste dicerie, hanno fatto sì che Totti riflettesse bene sul suo lungo percorso da dirigente, partendo dal momento del suo addio da giocatore.

Le ragioni che lo hanno spinto a prendere una decisione così drastica, sono varie. Una tra tutte è il sentirsi poco considerato. In particolare, non ha gradito molto il fatto che le sue opinioni sul nuovo allenatore, non siano state minimamente prese in considerazione. Un altro motivo potrebbe essere la circolazione di false informazioni che lo hanno messo soltanto in cattiva luce. Infine, la lettera di Pallotta la quale ha ribadito il ruolo di rilievo di Baldini, facendo passare in secondo piano Totti.

Questi, ma probabilmente anche molti altri motivi, hanno fatto sì che Totti prendesse una decisione così drastica nei confronti del suo amatissimo club, il quale – per tantissimi anni – è stato il fulcro della sua intera carriera. L’annuncio del suo addio verrà ufficializzato domani, in sede di conferenza stampa, organizzata dall’entourage che cura la sua immagine. La conferenza avrà luogo al Coni a partire dalle ore 14. Ad annunciarlo è stato lo stesso Totti in un altro post sul suo profilo Twitter.

Domani alle 14 presso il CONI si terrà la conferenza stampa di Francesco Totti. Per accreditarsi è necessario compilare il form "Press" su https://t.co/FxZqA2LRHU. I posti sono limitati. La conferma di avvenuto accredito sarà inviata tramite email. — Francesco Totti (@Totti) June 16, 2019

Le reazioni dei tifosi all’addio di Totti

Dopo anni di gloriose vittorie e tantissimi sacrifici, l’ex Capitano annuncerà il suo addio ufficiale al club giallorosso. Una notizia che ha spiazzato i vari tifosi, lasciandoli con l’amaro in bocca. Domani, infatti, durante la conferenza stampa dirà addio al centro sportivo Fulvio Bernardini, cominciando un nuovo percorso di vita e professionale.

I tifosi non hanno ben gradito la notizia del suo addio perché “Totti è la Roma“. Dure, infatti, le reazioni dei suoi amatissimi fan suoi social network: “Avete distrutto il sentimento di un popolo, le sue bandiere e la sua squadra“. Trent’anni di onorata carriera sfumate in un tweet che ha lasciato tutti con il cuore spezzato: “Se ne va, mi lascia dopo 30 anni. Cosa mi resta? Lui mi ha dato la forza nei momenti più difficili, lui mi ha fatto credere e sperare. Lui mi ha rappresentato, lui mi ha reso orgogliosa“. Queste le tristi e sconfortanti parole di una delle sue fan più accanite.

Tantissimi i tifosi che si sono scatenati sui social per rivolgere i loro messaggi a Totti. Parole non soltanto di sconforto, ma anche di rabbia e di delusione per la perdita di uno dei pilastri della Roma, in attesa della conferenza che si terrà domani al Coni.