Ucraina-Italia Under 20, l’ultimo passo verso la finale. Semifinale del Campionato del Mondo Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Alle ore 17.30, allo stadio Gosir di Gdynia, scenderanno in campo l’Ucraina di Oleksandr Petrakov e l’Italia di Paolo Nicolato. Gli ex sovietici per arrivare a questo punto del torneo hanno prima vinto il Girone D, precedendo Usa, Nigeria e Qatar. Poi hanno eliminato Panama negli ottavi e la Colombia nei quarti di finale. Gli azzurri hanno anche loro vinto il proprio raggruppamento, quello B, davanti a Giappone, Ecuador e Messico. Poi nella fase ad eliminazione diretta l‘Italia ha eliminato prima la Polonia e poi il Mali. Si gioca in partita unica. In caso di pareggio al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Ucraina-Italia Under 20, le scelte dei due allenatori. QUI UCRAINA – Il c.t. Petrakov fa degli esterni Konoplia e Korniienko le sue armi migliori. Il loro movimento rende la difesa a 5 o a 3 a seconda delle occasioni. Occhio a Popov, difensore che si fa valere nel gioco aereo e già a segno tre volte, e alle qualità del mancino Serhii Buletsa. Sicuro assente è il centrocampista Tsitaishvili, squalificato, mentre tra i pali è molto complicato il recupero di Lunin, in panchina ieri sera con la nazionale A contro il Lussemburgo. QUI ITALIA – Il c.t. Nicolato ha pochi dubbi nell’avvicinamento alla semifinale, con la conferma della difesa a 3 e la fiducia confermata alla coppia Scamacca-Pinamonti in attacco. Unico dubbio: Del Prato o Bettella in difesa accanto a Gabbia e Ranieri, con Frattesi che avrà compiti d’appoggio al duo offensivo e il tandem Bellanova-Tripaldelli in corsia. (Fonte: Foxsports).

Ucraina-Italia Under 20 streaming e diretta tv

Ucraina-Italia Under 20, info tv e streaming. Il match degli azzurrini, ore 17.30, potrà essere seguito su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). La partita sarà trasmessa in chiaro anche su Rai 2. Per quando riguarda internet c’è la possibilità di seguire la semifinale dell’Italia Under 20 in Polonia attraverso Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Così come Ucraina-Italia Under 20 sarà visibile anche sul sito della Rai, ovvero Raiplay.it.