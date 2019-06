UEFA Euro 2020: aperte le iscrizioni per il programma volontari a Roma

Dal 4 giugno è possibile candidarsi al Programma Volontari UEFA Euro 2020 a Roma, compilando il modulo online. Qualora selezionati, i candidati entreranno a far parte della community UEFA Euro 2020, composta da oltre 12 mila volontari in tutto il continente.

Nella cornice di uno tra i più importanti e prestigiosi eventi sportivi europei del prossimo anno la Federazioe. italiana Giuoco Calcio promuove e coordina i, Programma Volontari UEFA Euro 2020 a Roma ed ha avviato le procedure per il reclutamento di mille Volontari che saranno selezionati e formati per partecipare alle attività allo stadio Olimpico di Roma e presso le sedi ufficiali della UEFA.

Il Programma si inserisce in un progetto di più ampio respiro promosso dalla FIGC, che punta a rendere l’attivita Di volontariato un fattore di integrazione e inclusione per tutti coloro che desiderano avvicinarsi, mossi da passione e curiosità, al mondo del calcio. L’obiettivo – come si legge in un comunicato della Federazione – è creare una “legacy” duratura per il volontariato sportivo in Italia, a conferma dell’alto valore sociale di iniziative del genere.

Gli interessati possono candidarsi compilando il modulo online sul sito dedicato (www.volontariroma2020.it): il processo di iscrizione ha una durata di circa 30 minuti e rappresenta l’occasione per raccontare esperienze, aspettative e motivazioni che spingono a intraprendere un percorso nel mondo del volontariato sportivo.

Per iscriversi al Programma è necessario aver compiuto 18 anni di età (entro il 1 maggio 2020), possedere una padronanza della lingua inglese (livello base/intermedio), essere disponibile a partecipare ad un colloquio conoscitivo, agli incontri di formazione e a un limitato numero di turni che variano in base al ruolo assegnato.