UFFICIALE: Buffon-PSG è finita, il portiere non rinnova

Ora è ufficiale. Gianluigi Buffon non è più un giocatore del PSG. Il portiere italiano ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto dalla società francese e la sua avventura si conclude dopo solo un anno. Una stagione difficile quella disputata dall’ex portiere della Juventus, ma titolare inamovibile nella formazione di Tuchel che molto spesso gli ha preferito Areola.

Buffon è stato impiegato regolarmente in Champions League finita la squalifica inflittagli nella scorsa stagione, dopo le pesanti dichiarazioni nel post gara del quarto di finale di Champions, Real Madrid-Juventus, nei confronti dell’arbitro inglese Oliver. Le prestazioni dell’estremo difensore in Champions con la maglia del Paris sono state deludenti e la sua papera nell’ottavo di finale di ritorno contro il Manchester United, ha aperto una vera e propria voragine di critiche nei confronti del campione del mondo 2006.

Il PSG ha ringraziato Buffon tramite i propri canali ufficiali, confermandone l’addio. Buffon ha scritto un lungo post su Instagram,

citando pure Hemingway e ringraziando Parigi per l’ospitalità e per l’opportunità di aver giocato in una squadra di campioni come il PSG. Il portiere non ha intenzione di smettere con il calcio e pare che per lui ci siano già delle proposte interessanti. Ancora non è chiaro se il futuro di Buffon sia ancora da calciatore o da dirigente, magari alla Juventus.

Nei giorni scorsi, alcuni rumors confermavano i contatti tra l’ex Parma e la dirigenza bianconera ma probabilmente Buffon vorrà continuare un’altro anno da calciatore prima di appendere gli scarpini al chiodo. Anche in questa stagione, nonostante il basso impiego da parte di Tuchel, il classe 1978 ha dimostrato comunque di essere ancora efficace in varie partite e dopo un’annata storta si vorrà riscattare in un’altro campionato. Magari da titolare indiscusso come lo era alla Juventus fino allo scorso anno. Buffon è l’ultimo a morire.