UFFICIALE: Di Francesco nuovo allenatore della Sampdoria

La Sampdoria ufficializza l’ingaggio di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore dei blucerchiati. L’ex allenatore della Roma – 49 anni – firma un contratto biennale con la società di Massimo Ferrero. Dopo l’esperienza a due facce con la Roma, il tecnico di Pescara ha scelto Genova per ripartire e andrà a sostituire Giampaolo, approdato al Milan. Ferrero punta in alto dopo una bella stagione scorsa dei blucerchiati..

L’esperienza di Di Francesco – soprattutto in ambito europeo avendo raggiunto con la Roma una semifinale di Champions League eliminato il Barcellona di Messi ai quarti di finale – ha convinto il vulcanico presidente della squadre ligure a puntare su di lui. La Sampdoria ha ufficializzato l’ingaggio dell’allenatore abruzzese mediante i propri canali web ufficiali.

Ferrero contro lo scetticismo

Il presidente ha infestato tutto il suo entusiasmo attraverso queste dichiarazioni: “Di Francesco è la scelta migliore, con l’obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp. Metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio!”. Massimo Ferrero è andato contro l’opinione pubblica blucerchiata, scettica difronte a tale scelta ma le ultime stagioni disputate dalle squadre allenate da Di Francesco, sono state sempre convincenti, condite da risultati egregi e storici. Poco più di un’anno fa, la sua Roma eliminò il favoritissimo Barcellona di Messi (3-0) con una rimonta storica all’Olimpico dopo il 4-1 del Camp Nou.