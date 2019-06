UFFICIALE: Jovic è un giocatore del Real Madrid

Botto di mercato importante per il Real Madrid. La squadra allenata da Zinedine Zidane si è assicurata il bomber serbo ex Eintracht Francoforte, Luka Jovic. L’attaccante si è distinto in questa stagione con i tedeschi, realizzando complessivamente 27 reti in 48 presenze, trascinando la sua squadra fino alle semifinali di Europa League, dove l’Eintracht è stata eliminata solamente ai calci di rigore per mano del Chelsea di Sarri, poi campione.

Jovic è stato individuato dalla Casa Blanca come il sostituto ideale di Benzema, anche se il francese si è reso protagonista indiscusso di questa bruttissima stagione del Madrid. Il serbo possiede un’innato senso del gol: abilissimo negli inserimenti e dotato di una discreta velocità, Jovic è comunque un attaccante d’area di rigore. Un rapace in grado di segnare in ogni modo. In questa stagione si contano da parte sua diverse reti acrobatiche e tocchi di fino sopraffini, come il gol realizzato all’Inter in Europa League con un preciso pallonetto. Una punta di valore che è stata pagata dal Madrid ben 60 milioni di euro più bonus (il 30% del ricavato andrà al Benfica, squadra che ceduto il calciatore all’Eintracht tramite prestito biennale).

Il Real Madrid ha ufficializzato l’acquisto tramite i propri media ufficiali. Jovic verrà presentato il prossimo mercoledì 12 e potremo ammirare le sue gesta nell’Europeo Under 21, dove il bomber sarà presente con la sua Serbia.