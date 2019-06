Il Barcellona rende ufficiale l’acquisto del portiere brasiliano, Neto. L’estremo difensore passa dal Valencia ai blaugrana per 26 milioni di euro. La clausola rescissoria è stata fissata a 200 milioni di euro. Le stagioni a Valencia da parte dell’ex portiere della Juventus sono state positive e hanno convinto la dirigenza dei campioni di Spagna.

Il posto da titolare è riservato a Marc Andre Ter Stegen e Neto sarà il suo secondo in sostituzione del partente Cillessen, che si accasa proprio al Valencia in sostituzione del sud americano. L’olandese reclamava più spazio dopo le ottime prestazioni fornite con la sua nazionale, finalista di Nations League. I catalani hanno ufficializzato l’acquisto del portiere mediante i propri canali, dandogli un caloroso benvenuto.

Neto dopo De Jong

L’arrivo di Neto è il secondo di questa campagna acquisti estiva per gli uomini di Valverde e va ad aggiungersi a Frenkie De Jong, fortissimo centrocampista ex Ajax. Ora, il Barcellona tenterà il tutto per tutto pur di arrivare a De Ligt, ma il tempo stringe e la Juventus di Agnelli pare essere in vantaggio. Il giocatore è atteso a Torino e l’accordo economico con la società torinese è già stato trovato. C’è solo da formalizzare la somma per la cessione richiesta all’Ajax.