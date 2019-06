UFFICIALE: Pippo Inzaghi nuovo allenatore del Benevento

Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Benevento. E’ ufficiale l’ingaggio dell’ex allenatore del Bologna che si è legato alla società del presidente Vigorito con un contratto biennale e un’opzione per il terzo anno. Inzaghi vuole lasciarsi alle spalle la negativa esperienza con il Bologna cercando di ripartire dalla Serie B. L’obiettivo della società è chiaro: tornare in Serie A. Il playoff fallito contro il Cittadella non è un boccone troppo amaro da digerire e la scelta di Inzaghi è stata fatta per tentare nuovamente l’assalto alla massima serie.

L’ex calciatore e allenatore del Milan annovera nella sua carriera in panchina una promozione in Serie B con il Venezia nel 2016/17. La squadra veneta vinse il campionato di Lega Pro agevolmente, addirittura con tre giornate di anticipo, coronando il successo anche con la vittoria della Coppa Italia di categoria contro il Matera.

Nuova esperienza

L’esperienza di Inzaghi maturata in questi ultimi anni, ha convinto la dirigenza campana a ingaggiarlo. L’ex bomber rossonero ha espresso il suo calore via social, dichiarando: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura! Forza Benevento”.

Il carattere di Pippo e la sua attitudine a non mollare male riporterà linfa all’ambiente dopo la delusione play off. Il Benevento ha diramato un comunicato ufficiale riguardo l’ingaggio del piacentino: “L’allenatore di Piacenza ha sottoscritto un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2020 con opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2021. Benvenuto mister Inzaghi“.