UFFICIALE: Wan-Bissaka è un nuovo calciatore del Manchester United

Aspettando di sapere il destino di Paul Pogba, il Manchester United piazza un colpo importante di mercato, acquistando il forte terzino inglese Wan-Bissaka. Una stagione straripante da parte del classe 1997 ha convinto la dirigenza Red Devils, desiderosa di ripartire dopo un’annata disastrosa. L’ennesima del post-Ferguson.

Wan-Bissaka ha disputato un anno esaltante tra le fila del Palace. Le sue accelerazioni e la sua forza fisica possono essere assolutamente utili alla causa United. Il club inglese ha ufficializzato l’acquisto del giocatore mediante i propri canali ufficiali con grande soddisfazione, dato che il terzino era inseguito da club di particolare rilievo. Il difensore è costato 55 milioni di sterline al team di Old Trafford, il quale ha stipulato con l’ex Palace, un contratto di cinque anni più uno opzionale.

Queste sono le prima dichiarazioni di Wan-Bissaka da giocatore del Manchester United: “È incredible poter dire di essere un giocatore del Manchester United e in poco possono dirlo. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con la squadra. Adesso andrò in vacanza dopo aver disputato l’Europeo Under 21, ma già non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con il mio nuovo allenatore e i miei compagni”.

L’esterno difensivo è il quinto acquisto più costoso nella storia del Manchester United.