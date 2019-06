Uruguay-Ecuador, debutto del Gruppo C. Prima giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Nella notte tra domenica 16 giugno e lunedì 17 giugno, alle ore 00.00 italiane, scenderanno in campo l‘Uruguay di Oscar Tabarez e l’Ecuador di Hernan Dario Gomez. Il match sarà visibile su Dazn. Le due squadre sono inserite nel Gruppo C, insieme a Cile e Giappone. Sono 12 le squadre partecipanti alla Copa America 2019, suddivise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Si qualificano ai quarti di finale le prime 2 di ogni girone, più le due migliori terze. Giappone e Cile giocheranno invece il loro match di debutto nella notte tra lunedì 17 giugno e martedì 18 giugno. Il match tra Uruguay ed Ecuador si giocherà allo stadio Minerao di Belo Horizonte, dove il calcio d’inizio sarà dato alle ore 19 locali.

Uruguay-Ecuador, le probabili formazioni. QUI URUGUAY – Tabarez si affida al collaudato 4-4-2. Davanti a Muslera ci sarà la coppia ormai rodata e collaudata formata da Godin e Gimenez mentre sulle corsie esterne Caceres e Diego Laxalt. In mezzo al campo parte favorito Vecino nel ruolo di mediano con Bentancur, panchina per il giovane Valverde mentre Nahitan Nandez parte largo a destra come nell’ultimo Mondiale. Sulla corsia è ballottaggio tra Lodeiro e De Arrascaeta, per il momento parte favorito il trequartista dei Seattle Sounders. Davanti non c’è alcun dubbio per Tabarez, dentro la coppia formata da Luis Suarez ed il Matador Cavani. QUI ECUADOR – Davanti ci sarà invece un’ex obiettivo dei biancocelesti, richiesto da Bielsa e poi abbandonato con Simone Inzaghi ovvero Enner Valencia. Parabola discendente la sua e sarà il perno del 4-3-3 affiancato dal capitano Antonio Valencia ed Ibarra. In mezzo al campo ci sarà Orejuela a gestire la manovra affiancato da Gruezo ed Intriago. Sulle corsie laterali Quintero e Caicedo mentre guiderà la difesa Roberto Arboleda, centrale che gioca in Brasile ma ad intermittenza con la maglia del San Paolo.

Uruguay-Ecuador, come seguire il match in diretta tv e streaming

Uruguay-Ecuador, info tv e streaming. La Copa America 2019 potrà essere seguita in esclusiva su Dazn, la piattaforma che opera su internet. Dazn da la possibilità di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Uruguay-Ecuador è in programma alle ore 00.00 italiane (le ore 19 locali) della notte tra domenica 16 giugno e lunedì 17 giugno.