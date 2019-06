Uruguay-Ecuador Under 20, derby sudamericano. Ottavi di finale del Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Alle ore 17.30, all’Arena Lubin, scenderanno in campo l’Uruguay di Gustavo Ferreyra e l’Ecuador di Jorge Celico. L’Uruguay si è qualificato come primo nel Girone C, che comprendeva anche Nuova Zelanda, Norvegia e Honduras. L’Ecuador è passato alla fase ad eliminazione diretta come una delle migliori terze, arrivando dietro a Italia e Giappone nel Gruppo B. La vincente di questa sfida giocherà nei quarti di finale contro la vincente di Francia-Usa, in programma domani. Si tratta di un match in partita unica. In caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Uruguay-Ecuador Under 20, come seguire il match in tv e streaming

Uruguay-Ecuador Under 20, info tv e streaming. Come tutto il Mondiale Under 20 di Polonia 2019 anche il match di oggi potrà essere seguito su Sky. In particolare il derby sudamericano degli ottavi di finale sarà visibile su Sky Sport Mondiali (202 del telecomando Sky). Per quanto riguarda internet la partita potrà essere seguita attraverso Sky Go, il servizio gratuito per gli abbonati Sky e fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Non solo Uruguay-Ecuador Under 20, oggi ci saranno altri ottavi di finale da disputare: Ucraina-Panama (ore 17.30) e Senegal-Nigeria (20.30). Domani gli ultimi incontro degli ottavi: Francia-Usa (17.30), Giappone-Corea del Sud (17.30) e Argentina-Mali (20.30).