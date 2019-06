Van Dijk prossimo Pallone d’Oro? L’olandese in vantaggio su Messi

L’ennesima prestazione sopra le righe da parte di Virgil Van Dijk ieri sera contro l’Inghilterra, non fa altro che confermare come il capitano olandese sia il miglior difensore al mondo. Nella semifinale di Nations League giocata a Guimaraes, il colosso di Breda ha annullato l’attacco inglese, andato in gol solamente su calcio di rigore dopo una clamorosa svista del compagno di reparto, il giovane De Ligt.

Il sontuoso Van Dijk ha prima tenuto a bada Rashford, poi ha annullato per l’ennesima volta in questa stagione Harry Kane, bomber del Tottenham e capitano della nazionale dei tre leoni. Oramai gli attaccanti di nome annullati da Van Dijk cominciano a essere molti e se il centrale del Liverpool riuscisse pure ad annullare Cristiano Ronaldo nella finale di Nations League contro il Portogallo – in programma questa domenica -, il trionfo al prossimo Pallone d’Oro potrebbe essere realtà.

I bookmakers sono convinti: in questo momento Van Dijk è in vantaggio su Leo Messi per l’ottenimento del prestigioso premio individuale. C’è da considerare che la pulga avrà l’occasione di vincere la Copa America che si giocherà in Brasile, ma la sua Argentina convince sempre di meno. Quindi un successo della squadra di Scaloni è a dir poco improbabile. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è strafavorito dato che il match si giocherà a Oporto. Impresa non semplice per l’Olanda, costretta a giocare i tempi supplementari ieri sera con gli inglesi. Il difensore ha già dimostrato di saper marcare a dovere CR7, ma il bomber lusitano pare essere in uno stato di grazia dopo la tripletta alla Svizzera in semifinale. Appuntamento quindi da non perdere. Le poste in palio sono due: Nations League e Pallone d’Oro.