Venezuela-Argentina, chi contro il Brasile? Quarti di finale della Coppa America 2019. Alle ore 21 italiane scenderanno in campo il Venezuela e l‘Argentina. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ ci saranno direttamente i calci di rigore. Chi vince affronterà il Brasile in semifinale. Il Venezuela si è qualificato per i quarti arrivando secondo nel Gruppo A, alle spalle del Brasile e davanti al Perù. L’Argentina è passata come seconda nel Gruppo B, piazzandosi dietro la Colombia e davanti al Paraguay. Il match verrà disputato al Maracanà di Rio de Janeiro. Il quadro dei quarti di finale verrà chiuso poi da Colombia-Cile e Uruguay-Perù.

Venezuela-Argentina, le probabili formazioni. QUI VENEZUELA – La squadra di Rafael Dudamel non ha nulla da perdere e proprio questo aspetto potrebbe giocare un ruolo decisivo. Il tecnico schiererà i suoi con l’ormai consueto 4-1-4-1 nel quale a difendere i pali ci sarà Farinez con Hernandez, Villanueva, Del Pino e Rosales. Davanti alla difesa dovrebbe agire Moreno mentre nella mediana a 4 spazio a Machis e Murillo sugli esterni con Rincon-Herrera in mezzo. In avanti unica punta sarà Rondon. QUI ARGENTINA – In porta ci sarà Armani mentre in difesa dovrebbero esserci Foyth, Otamendi, Pezzella e Tagliafico. A centrocampo Paredes in regia con Acuna e il ballottaggio aperto fino

all’ultimo su chi tra Lo Celso e De Paul comporrà la mediana. In attacco, invece, sembrano esserci pochi dubbi con Messi intoccabile e la conferma della coppia gol Lautaro Martinez-Aguero. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Venezuela-Argentina, come seguire il match in tv e streaming

Venezuela-Argentina, come seguire il match. La Coppa America 2019 può essere seguita in esclusiva su Dazn, la piattaforma che opera su internet. Dazn dà la possibilità di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Venezuela-Argentina è in programma alle ore 21 italiane, le 16 locali in Brasile. Si gioca allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. L’ultimo precedente ufficiale tra la Vinotinto e l’Albiceleste è del 6 settembre 2017: finì 1-1. Le due nazionali si sono trovate l’ultima volta in Coppa America nel 2016: vinse l’Argentina per 4-1, si trattava anche allora di quarti di finale.