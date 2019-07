Allan-Juventus: Sarri lo vuole in bianconero, Matuidi non convince

Nonostante la Juventus abbia messo apposto il proprio centrocampo con gli innesti di Rabiot e Ramsey, Maurizio Sarri sogna ancora un grande colpo. Blaise Matuidi non convince appieno il tecnico toscano per caratteristiche e prima dell’approdo dell’allenatore ex Chelsea sulla panchina bianconera, la società aveva bene a mente il profilo di mediano ideale per sostituire il francese: Allan del Napoli.

Il brasiliano è un fedelissimo della società partenopea e sia il Napoli che Ancelotti, non vogliono privarsi assolutamente di lui. La stagione scorsa è stata quella della consacrazione per Allan, tanto che il CT del Brasile, Tite, ha deciso finalmente di convocarlo in nazionale. Seppur non giocando, Allan ha vinto la Coppa America 2019, portando a casa un trofeo con la selezione del suo paese che mancava dal 2007. Secondo vari rumors provenienti da Torino, Sarri avrebbe chiesto con insistenza il mediano alla dirigenza bianconera fin dal suo arrivo.

Prezzo elevato e occhio al PSG

De Laurentiis difficilmente cederà un giocatore così importante a una diretta concorrente come la Juventus, ma la vendita di Higuain qualche anno fa, insegna che nel calcio tutto è possibile. L’abbandono di Khedira e i dubbi su Matuidi, potrebbero indurre i bianconeri a tentare il grande colpo, ma sul brasiliano è forte la concorrenza del PSG. Il Napoli valuta il giocatore ben 50 milioni di euro. Tanti per un classe 1991. In Italia, le uniche squadre che possono permettersi Allan sono la Juventus in primis e poi l’Inter, alle prese con la situazione complicata tra Conte e Nainggolan. In molti in Francia danno in pole il PSG: Leonardo stravede per il mediano e 50 milioni non sono un problema per Al-Khelaifi. Se il Napoli non lo cederà ora, sia PSG che Juventus potrebbero farsi sentire per il mercato invernale ma De Laurentiis non mollerà. Specialmente se il Napoli sarà in piena corsa in campionato.