Amichevoli Atalanta 2019: il calendario completo dei match

L’Atalanta di Giampiero Gasperini vuole continuare a stupire. La Dea si sta preparando al meglio in vista di un impegno storico per la prossima stagione: la Champions League. La tanto agognata qualificazione all’Europa che conta ha scaldato ulteriormente la già calda tifoseria bergamasca. A Bergamo si aspettano molto dalla squadra dopo l’incredibile terzo posto della scorsa stagione, destinato a rimanere scolpito nelle menti di tutti i tifosi atalantini. C’è grande attesa per i sorteggi dei prossimi gironi di Champions. L’Atalanta intanto vince e convince in amichevole: vittoria facile ieri con il Brusaporto per 9-0, a testimoniare il già alto stato di forma in vista del nuovo anno. Ilicic e il Papu Gomez non vogliono deludere i propri tifosi, specialmente in Champions League dove un passaggio del turno sarebbe accolto come uno scudetto.

L’Atalanta ha reso noto il calendario delle prossime amichevoli ufficiali, fissate per questa estate. Ecco le date ufficiali dei match che prevederanno anche una tournée in Gran Bretagna:

– Atalanta-Clusone: domenica 14 luglio, ore 17.00 a Clusone

– Atalanta-Brusaporto: sabato 20 luglio ore 17.00 a Clusone



– Atalanta-Renate: domenica 21 luglio ore 17.00 a Clusone



– Swansea-Atalanta: sabato 27 luglio, ore 16.00 a Swansea



– Norwich-Atalanta: martedì 30 luglio, ore 20.30 a Norwich



– Leicester-Atalanta: venerdì 2 agosto ore 20.30 a Leicester

C’è grande attesa per i match in Inghilterra. Gasperini vuole vedere se i suoi giocatori sono in grado di far bene anche in altri palcoscenici europei, oltre alla Serie A.