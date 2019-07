Amichevoli Atalanta estate 2019: il calendario dei match in programma

L’Atalanta di Giampiero Gasperini inizierà a prepararsi per la prossima stagione a partire dall’11 luglio, primo giorno di ritiro per i bergamaschi. Il ritiro inizierà a Clusone, in provincia di Bergamo ed è prevista un’affluenza notevole di tifosi data la grande attesa per la squadra di Gasperini, qualificata alla prossima Champions League. La stagione scorsa è stata da incorniciare e i vari Ilicic e Gomez guideranno la Dea nell’Europa che conta, tentando di disputare un percorso europeo degno di nota.

L’entusiasmo a Bergamo è alle stelle e non potrebbe essere altrimenti: ma l’Atalanta si era qualificata per la Champions League. Il bel gioco messo in campo da parte di Gasperini è risultato decisivo per sopraffare la concorrenza di Milan, Roma e Lazio nella scorsa stagione. Gli avversari dell’Atalanta in Champions saranno di grande spessore, ma lo spirito della squadra italiana è quello di giocare a viso aperto. Metodo che sempre più paga in Europa nel calcio odierno. I lombardi oltre che a far bella figura in Europa, puntano a disputare ancora una volta un eccellente Serie A nella prossima stagione. Ripetere ciò che è stato fatto lo scorso anno sarà difficile, ma la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio di Simone Inzaghi a Roma, brucia ancora molto e l’assalto alla coppa nazionale da vice campioni, sarà senz’altro una priorità.

Durante il ritiro, l’Atalanta disputerà delle gare di preparazione e saranno ben sei. Si inizia il 14 luglio contro la squadra locale del Clusone. Poi, a partire dal 27 luglio inizierà per gli uomini di Gasperini la tournée in Inghilterra. Si parte con Swansea-Atalanta.Sotto il calendario completo delle amichevoli estive 2019 dell’Atalanta.

AMICHEVOLI ESTIVE ATALANTA 2019, IL CALENDARIO



Atalanta-Clusone – 14 luglio – ore 17

Atalanta-Brusaporto – 20 luglio – ore 17

Atalanta-Renate – 21 luglio – ore 17

Swansea-Atalanta – 27 luglio – ore 16

Norwich-Atalanta – 30 luglio – ore 16

Leicester-Atalanta – 2 agosto – ore 20:30

Il ritiro inizierà a partire dall’11 luglio fino al 25.