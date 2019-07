Amichevoli Roma estate 2019: tutti gli impegni precampionato dei giallorossi

Sta per partire una nuova era a Roma. Archiviate le polemiche post De Rossi e Totti, la squadra capitolina inizierà la preparazione a

per la prossima stagione martedì 7 luglio. Tutti sono impazienti di vedere all’opera il nuovo tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca. Il portoghese sarà presentato domani a Trigoria, proprio il giorno prima del ritiro.

La Roma ha da poco perso Manolas ma le ambizioni per la prossima stagione sono molto alte. I giallorossi vogliono dire la loro in Europa League e la società sta cercando di acquistare calciatori importanti per far ricredere la polemica tifoseria romana, ancora innervosita per gli addii polemici di Totti e De Rossi.

Non sarà una stagione semplice per Fonseca, chiamato fin da subito a far gli straordinari pur di mettere a tacere le polemiche venutesi a creare in queste ultime settimane. L’ambiente è rovente ma il portoghese ama le sfide. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti domani, durante la presentazione di rito a Trigoria. Il calendario delle amichevoli che la Roma disputerà in questa preparazione estiva non è ancora stato definito ufficialmente per la sua interezza, ma nelle prossime ore, le date saranno ufficiali. Sono ancora da definire le date delle amichevoli con la primavera. Ecco le date e gli avversari delle amichevoli estive dei capitolini:

LE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO DELLA ROMA 2019



– Perugia – Roma – ore 20:30, Stadio Renato Curi – 31 luglio

– Lilla – Roma – 3 agosto

– Roma – Valladolid – da definire