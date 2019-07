Arsenal-Bayern Monaco 2-1 (Video Gol Highlights): Nketiah regala la vittoria ai gunners

Arsenal-Bayern Monaco 2-1. Nella seconda gara dell’International Champions Cup al ‘Stubhub Center’ di Carson in California l’Arsenal batte 2-1 il Bayern Monaco e raggiugo la Fiorentina a 3 punti in classifica. La gara si sblocca al 49′ con un autogol di Poznanski che portain vantaggio i gunners, al 71′ Lewandovski pareggia per i tedeschi ma all’ 88′ Nketiah firma la rete del definitivo 2-1 per i londinesi.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ARSENAL-BAYERN MONACO

Arsenal-Bayern Monaco. Nella notte tra mercoledì e giovedì al ‘Stubhub Center’ di Carson in California, alle ore 5.00 (ora italiana), l’Arsenal di Unai Emery sfida il Bayern Monaco di Niko Kovac, in un match dal grande fascino europeo. Icc, dopo la partita inaugurale del torneo che ha visto la Fiorentina battere 2-1 in rimonta il Chivas, prosegue il programma del torneo più importante dell’estate e che vede coinvolte ben 12 squadre: Arsenal, Manchester United, Tottenham, Bayern Monaco, Inter, Juventus, Milan, Fiorentina, Real Madrid, Atletico Madrid, Chivas e Benfica. Queste 12 squadre sono inserite in un unico girone da 12 ed ogni squadra giocherà in totale 3 sfide. Il regolamento della competizione prevede l’assegnazione dei 3 punti alla squadra che riuscirà a vincere nei 90 minuti regolamentari, 2 punti alla squadra che s’imporrà ai calci di rigore, 1 punto alla squadra perdente dopo i rigori e 0 punti alla squadra che verrà sconfitta nei 90 minuti regolamentari. Anche questa edizione dell’ Icc 2019 sarà divisa in 3 continenti, infatti si giocherà in America, in Europa ed in Asia. L’edizione del 2018 è stata vinta dal Tottenham che avrà l’occasione di difendere il trofeo conquistato un anno fa.

Arsenal-Bayern Monaco, le probabili formazioni. QUI ARSENAL- Il c.t Unai Emery dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Leno tra i pali; il trio difensivo sarà composto da Papastathopoulos, Chambers e Monreal; a centrocampo spazio a Maitland-Niles, Mkhitaryan, Smith Rowe e Kolasinac; Ozil agirà alle spalle degli attaccanti Aubameyang e Lacazette. QUI BAYERN MONACO- Il c.t Kovac risponderà con un 3-4-2-1 con Neuer tra i pali; i difensori saranno Kimmich, Sule e Pavard; sugli esterni spazio ad Alaba e Coman, in mediana ci saranno Goretska e Thiago Alcantara; Muller e Gnabry agiranno alle spalle dell’unica punta Lewandovski.

Arsenal (3-4-1-2): Leno; Papastathopoulos, Chambers, Monreal; Maitland-Niles, Mkhitaryan, Smith Rowe, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. All. Emery.

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Kimmich, Sule, Pavard; Alaba, Goretska, Thiago Alcantara, Coman; Muller, Gnabry; Lewandovski. All. Kovac.

Arsenal-Bayern Monaco, come seguire il match in tv e streaming

Arsenal-Bayern Monaco, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 5, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Infatti l’emittente televisiva diretta da Michele Criscitiello si è assicurata la messa in onda di tutte le partite dell’ Icc 2019. Per guardare questo match basta collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.