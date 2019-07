Arsenal-Fiorentina streaming e diretta Tv ICC Cup: dove vedere il match del 21/7

La Fiorentina partecipa all’International Champions Cup e approfitterà dell’occasione per mettersi alla prova con avversari di livello e capire fin da subito dove necessita di migliorare. Durante il periodo di permanenza in Trentino, a Moena, la squadra di Montella ha disputato diverse partite amichevoli. La prima partita il 10 luglio contro il Val di Fassa Team, il 14 luglio contro il Real Vicenza e domani scenderà in campo una “Fiorentina due” contro il Benevento. Inoltre, la Fiorentina ha già disputato il primo match di ICC Cup contro il Chivas mercoledì 17 luglio, imponendosi per 2-1 con reti di Simeone e Sottil.

VERSO ARSENAL-FIORENTINA

La Fiorentina affronterà l’Arsenal nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio. Dover affrontare una formazione come i Gunners, con ogni probabilità più avanti di condizione visto che manca davvero pochissimo alla partenza della nuova Premier League, potrà essere per la Fiorentina un incentivo a dare il massimo. Chiesa e compagni, insomma, proveranno a dare un segnale positivo alle dirette avversarie in Serie A per un posto in Europa. Dopo l’Arsenal, il 25 luglio toccherà ai portoghesi del Benfica affrontare la Viola in ICC Cup.

ARSENAL FIORENTINA: STREAMING E DIRETTA TV

Arsenal-Fiorentina, come tutte quelle della competizione, sarà visibile in esclusiva per l’Italia e in chiaro da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre alle ore 00:00 italiane domenica 21 luglio. Si gioca a Charlotte, in Carolina del Nord. Telecronaca a cura di Gabriele Schiavi.