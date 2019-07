Asse Roma-Milan per Suso: spunta una contropartita a sorpresa per i rossoneri?

Il nome di Suso continua ad orbitare in ottica Roma. Lo spagnolo non convince appieno Giampaolo nel nuovo ruolo da trequartista e, nonostante il tecnico di Giulianova non gli abbia precluso la possibilità di giocarsi le proprie chances, è possibile che il ragazzo venga relegato in panchina per far posto a Lucas Paquetà. La Roma segue da tempo il ragazzo, e potrebbe farne il sostituto di El Shaarawy da regalare a Fonseca.

La valutazione di Suso si aggira intorno ai 38 milioni, cifra che la Roma punta ad abbassare con alcune contropartite: oltre a Patrick Schick, ex Sampdoria nonchè vero e proprio pupillo di Giampaolo, il nome nuovo per il Milan sarebbe quello di Steven N’ Zonzi. Il mediano ha deluso, e non poco, le aspettative nella Capitale. Pagato 26,5 milioni al Siviglia lo scorso anno, il trentenne francese non si è integrato bene nei meccanismi di Di Francesco, dimostrandosi spesso lento e poco affidabile nella mediana a due con Bryan Cristante.

Il Milan, vista la possibile partenza di Biglia, potrebbe aver bisogno di un vertice basso a centrocampo, e N’ Zonzi potrebbe fare al caso suo. Il mediano, in maglia rossonera, potrebbe rilanciarsi, dopo una stagione contraddistinta da molte ombre e poche luci in quel di Trigoria.

Resta il nodo ingaggio: N’ Zonzi percepisce 4,5 milioni all’ anno e, probabilmente, non accetterà di decurtarsi lo stipendio. La prospettiva di una maglia da titolare assicurata, potrebbe però convincerlo a cedere, con Fonseca che, dopo l’ acquisto di Veretout, reputa N’ Zonzi niente più che una riserva.

Una simile soluzione, potrebbe risolvere i problemi di ambo le squadre. La Roma si ritroverebbe in squadra n’ ala già pronta da poter inserire nella formazione titolare, il Milan un ulteriore rinforzo in mediana.