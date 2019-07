Ai microfoni di Sportitalia, ha parlato l’ex allenatore (e anche calciatore) dell’Atalanta Bortolo Mutti. Esso ha rilasciato qualche dichiarazione sulla squadra di Gian Piero Gasperini, presentata ieri sera allo stadio di Bergamo prima della partenza per l’Inghilterra (programma della seconda parte del ritiro precampionato). Il cannoniere della risalita in Serie C targata 1982 ha addirittura dichiarato che la Dea nerazzurra migliorerà la sua posizione in classifica e chissà, magari lottare anche per il tricolore. Certo, il campionato deve ancora iniziare e può accadere di tutto, ma queste dichiarazioni sono abbastanza interessanti visto che la Dea sta potenziando ulteriormente la rosa: l’obbiettivo è quello di creare la squadra più forte di tutti i tempi.

LE PAROLE DELL’EX ALLENATORE DELL’ATALANTA BORTOLO MUTTI





L’ATALANTA SI MIGLIORERA’ SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA – “A Sportitalia nessuno tende a metterlo in evidenza, ma tengo a dire una cosa. L’Atalanta migliorerà la sua posizione in classifica rispetto all’anno scorso (terzo posto). La stagione precedente ha fatto un grandissimo campionato confermandosi il miglior attacco della Serie A. Secondo il mio punto di vista, l’Atalanta darà del filo da torcere anche alla Juventus (l’anno scorso la squadra di Gasperini rimase imbattuta sia a Bergamo che a Torino). Analizzando il reparto offensivo del Milan, penso che sia più forte quello della Dea”.