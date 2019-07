Atalanta-Brusaporto 9-0. A Clusone l’Atalanta piega 9-0 i dilettanti del Brusaporto, squadrta militante nel campionato di Serie D. Le reti atalantine sono state messe a segno al 4′ da Colley, il quale raddoppia al 10′ su assist del neo arrivo Malinovskyi, al 16’arriva il tris dei bergamaschi grazie ad un autogol di Tomasi, al 32′ un secondo autogol ma di Esposito, al 35′ Malinovskyi dal dischetto firma la manita chiudendo il primo tempo. Nel secondo tempo Gasperini mischia le carte in tavola, segnano Traorè (tripletta) e Muriel chiudendo la gara sul 9-0 e aggiudicandosi il Trofeo Fra.Mar.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ATALANTA-BRUSAPORTO

Atalanta-Brusaporto. Atalanta, continua il ritiro della società bergamasca a Clusone in vista della prossima stagione 2019-2020 che vedrà la ‘Dea’ partecipare per la prima volta nella sua storia alla Champions League. Questo pomeriggio, alle ore 17, nel campo sportivo di Clusone la formazione bergamasca allenata per la 3.a stagione consecutiva da Gian Piero Gasperini affronterà il Brusaporto, che milita nel campionato di Serie D. Quest’ amichevole si disputerà in ambito del Trofeo Fra.Mar. L’amichevole di questo pomeriggio sarà la seconda stagionale della squadra del patron Percassi, dopo la prima andata in scena domenica scorsa con netto successo atalantino per 5-1. Domenica 21 luglio sempre alle ore 17 l’Atalanta chiuderà il proprio ritiro a Clusone affrontando il Renate, squadra militante nel campionato di Serie C. Prima dell’avvio del campionato (24-25 agosto), l’Atalanta affronterà altre quattro amichevoli dal forte sapore internazionale: il 27 luglio alle ore 16 se la vedrà con lo Swansea, militante in Premier League; il 30 luglio alle 20.30 affronterà il Norwich, neopromosso in Premier League; il 2 agosto alle 20.30 affronterà un’altra formazione di Premier League, il Leicester ed infine il 10 agosto (orario da definire) sfiderà il Getafe, militante nella Liga Spagnola.

Atalanta-Brusaporto, le ultime sul fronte bergamasco. Gian Piero Gasperini in queste prime uscite stagionali non potrà contare sulla migliore rosa a disposizione, considerando che mancheranno alcuni titolari, ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Tra questi non ci sarà Duvan Zapata, reduce dalla Copa America con la sua Colombia; inoltre il mister dei bergamaschi non avrà più tra le sue fila il difensore Mancini, passato alla Roma. Tra i nuovi acquisti si vedranno Malinovskyi, appena arrivato dal Genk, e Muriel, acquistato dal Siviglia; inoltre sono rientrati alla base il portiere Sportiello, l’attaccante Cornelius (vicino ad accasarsi al Parma), Valzania, Haas e Vido.

Atalanta-Brusaporto, come seguire il match in tv e streaming

Atalanta-Brusaporto, info diretta tv e streaming. Questa seconda uscita stagionale dell’Atalanta, in programma alle ore 17, al momento non prevede alcuna copertura televisiva ma si potrà seguire quest’amichevole sui canali social e sulle varie pagine dell’Atalanta.