Atalanta-Clusone streaming e diretta Tv: dove vedere il match del 14/7

È iniziato venerdì 12 luglio il ritiro estivo dell’Atalanta, la squadra trascorrerà due settimane in Val Seriana e si allenerà al centro sportivo di Clusone. Grande attesa in città per l’arrivo della Dea: i clusonesi, infatti, dopo aver accolto con una coreografia da Champions l’arrivo del pullman della squadra giovedì notte, hanno applaudito ed incitato i propri beniamini anche nel corso delle varie sedute di allenamento. Intanto, nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:30, l’Atalanta di Gasperini affronterà la prima amichevole estiva contro la Rappresentativa Città di Clusone. Il costo del tagliando per assistere dal vivo al match sarà di 5 euro.

ATALANTA-CLUSONE: IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

In queste due settimane del ritiro di Clusone ci saranno tre amichevoli. La prima è in programma oggi domenica 14 luglio, contro la Rappresentativa Città di Clusone. Il 20 luglio ci sarà la seconda partita, nel consueto Trofeo Fra.Mar, alle ore 17.00 l’avversario sarà il Brusaporto. Stesso orario per la gara del 21 luglio contro il Renate. Poi ci saranno le tre amichevoli inglesi. Sabato 27 alle ore 16 italiane si inizierà in Galles, con la sfida contro lo Swansea. Il 30 luglio, alle ore 20.30, l’Atalanta sfiderà il Norwich. Si chiude il 2 agosto, sempre alle 20.30, contro il Leicester.

ATALANTA-CLUSONE: INFO STREAMING E DIRETTA TV

