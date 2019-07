Atalanta-Renate streaming e diretta tv, dove vedere l’amichevole domani 21 luglio

Atalanta-Renate, è già tempo della terza uscita stagionale per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Dopo il 5-1 rifilato al Clusone e il 9-0 ai danni del Brusaporto, la squadra bergamasca affronterà una compagine ben più attrezzata come il Renate, che milita in Serie C e nella prossima stagione sarà inserito nel Girone A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17 di domenica 21 luglio: la sede dell’incontro sarà il Centro Sportivo di Clusone, già palcoscenico delle prime due gare citate in precedenza.

Questo test sarà anche l’ultimo dell’Atalanta sul suolo italiano. E’ prevista per il 26 luglio prossimo, infatti, la partenza dei ragazzi di “Gasp” alla volta dell’Inghilterra, dove saranno in programma altre tre amichevoli contro Swansea (27 luglio, ore 16), Norwich (30 luglio, ore 20.30) e Leicester (2 agosto, ore 20.30).

Atalanta-Renate, come seguire il match in tv e streaming

Atalanta-Renate, info diretta tv e streaming. Almeno fino a questo momento non sono giunte notizie in merito ad una possibile trasmissione in diretta televisiva dell’incontro tra Atalanta e Renate. Sarà possibile seguire l’andamento della gara, in ogni caso, attraverso i canali social (Facebook, Instagram, Twitter) delle due squadre impegnate. Non è escluso che nelle prossime ore si vengano a conoscere ulteriori notizie in merito a dirette streaming dell’evento.