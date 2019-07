Bale all’Inter? No grazie, Suning pronta a follie per portare il gallese in Cina

Bale via dal Real Madrid? La Cina fa follie per lui. L’allenatore dei blancos Zinedine Zidane è stato categorico ieri in conferenza stampa: “il calciatore non è stato chiamato perché penso che il club stia tentando la sua partenza ed è per questo che non ha giocato, vedremo cosa succederà in questi giorni. Vediamo, se è domani, meglio, spero che sia imminente per tutti, anche per lui, il club ne sta parlando”. Gareth Bale è pronto a lasciare il Real Madrid dopo sei anni di successi conditi da 102 reti in 231 presenze. Il futuro del calciatore gallese è ancora un rebus ma tra le ipotesi accreditate sembrerebbe esserci un suo approdo da nababbo nel campionato cinese. Secondo il tabloid inglese The Telegraph il Beijing Guoan gli avrebbe offerto un ricchissimo triennale da 1 milione di sterline a settimana che lo farebbero diventare il calciatore più pagato di sempre nel campionato cinese. In realtà, dalla Cina arrivano notizie diverse e Titan Sports Plus, uno dei media più famosi, ha riportato una clamorosa indiscrezione: “Una fonte affidabile parla di un affare ormai concluso, si sta aspettando la conferma ufficiale. Ma il Jiangsu Suning dovrebbe aver completato l’acquisto di Bale”.

Bale via dal Real Madrid? Tutte le piste europee. In questi giorni rimbalzano rumors diversi sui media riguardo il futuro del calciatore gallese. The Independent ha annunciato il tentativo del club madridista di inserirlo in una trattativa con il Psg per arrivare a Neymar: la proposta sarebbe di 90 milioni di euro più Bale. In realtà, il Real Madrid lo avrebbe offerto anche ad alcuni top club europei come Bayern Monaco, Tottenham, Manchester United e Inter che però non lo hanno preso in considerazione in virtù di una richiesta di contratto superiore ai quindici milioni di euro annuali. Il destino di Bale sembra essere sempre più vicino alla Cina con il calciatore che potrebbe convincersi a lasciare il calcio europeo per essere ricoperto d’oro. Per Suning potrebbe essere un no all’Inter per motivi di fair play finanziario, ma un clamoroso si allo Jiangsu.