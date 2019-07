Barcellona-Chelsea 1-2: video highlights della Rakuten Cup

Tutti i riflettori di Barcellona erano puntati sulla finale di Rakuten Cup tra i blaugrana di Valverde e il Chelsea di Frank Lampard. Una partita di prestigio e che in passato ha regalato grandi emozioni. Lo scenario è il Saitama Stadium in Giappone, gremito per l’occasione. La partita ha suscitato grande interesse per via dell’esordio nel Barcellona di Antoine Griezmann. Il francese ha disputato solamente il primo tempo del match, non riuscendo ad andare a segno. A passare in vantaggio è il Chelsea: svarione difensivo clamoroso della retroguardia catalana su timida pressione dei Blues. Il pallone arriva al giovane Abraham che con freddezza, supera Ter Stegen per poi siglare a porta vuota.

Gran giro di cambi bella ripresa, dove Valverde butta nella mischia anche l’ex Ajax,

Frenkie De Jong. Tanti cambi anche per il Chelsea che raddoppia proprio con uno dei nuovi entrati all’81’ minuto: Barkley. L’ex Everton beffa Neto con un tiro non proprio irresistibile, che finisce alla destra del portiere spagnolo. Nei minuti finali del match, il Barcellona va in rete con Rakitic. Tiro potente da fuori area da parte del croato, che con una prodezza beffa Neto – subentrato a Ter Stegen– e fissa il punteggio sull’1-2. Il risultato non cambierà. Rakuten Cup che va al Chelsea e test sicuramente utile a entrambe le compagini.