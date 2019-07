Barcellona su Van Dijk: i blaugrana tentano il super colpo

Se in questo momento dobbiamo fare un che riguardi il difensore più forte del mondo, possiamo pronunciare certamente quello di Virgil Van Dijk. Il colosso olandese ha disputato una stagione perfetta che potrebbe valergli addirittura il Pallone d’Oro. I suoi numeri sono strepitosi così come quelli del suo Liverpool, migliorato notevolmente dal punto di vista difensivo da quando il classe 1991 guida la difesa di Klopp. Doti fisiche e tecniche fuori dal comune a cui si aggiunge una spiccata personalità, sono le caratteristiche principali che possono descrivere brevemente questo straordinario campione.

Tentativo Barcellona, ma il Liverpool non cederà



Dall’Inghilterra però arrivano notizie che sicuramente non faranno piacere ai tifosi del Liverpool. Il Barcellona ha messo gli occhi su di lui e sfumato De Ligt, vorrebbe fare un tentativo. Praticamente impossibile che l’ex Southampton lasci Anfield. Il difensore è maturato sotto la guida di Jurgen Klopp e nella prossima stagione, il Liverpool lotterà per il triplete senza alcun dubbio. Inoltre vanno aggiunte tutte le varie finali/tornei che gli inglesi disputeranno prima e durante la stagione di Premier League: Supercoppa Europea contro il Chelsea e Mondiale per club.

Il Liverpool lo pagò lo scorso anno ben 85 milioni di euro. Adesso ne vale sicuramente oltre i 100. Quindi il Barcellona dovrà frugarsi bene in tasca prima di intavolare una trattativa con il club inglese, che sicuramente non si lascerà il probabile Pallone d’Oro 2019.