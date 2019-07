Bari, parla Frattali. Il neo estremo difensore dei ‘galletti’ vuole ripetere quanto fatto con il Parma

Bari, le ultime dal ritiro di Bedollo. Il Bari di mister Giovanni Cornacchini da domenica scorsa sta svolgendo il ritiro estivo in Trentino Aldo Adige, in particolar modo nella località di Bedollo. Bari, che questa stagione sarà impegnato nel campionato di Serie C dopo la vittoria nella passata stagione del girone I del campionato di Serie D. La formazione biancorossa resterà in Trentino sino a domenica 27 luglio e sarà impegnato in alcuni test amichevoli per mettere sulle gambe anche un minutaggio importante. La prima di queste amichevoli si è tenuta mercoledì 17 luglio contro la Formazione B della Fiorentina, gara terminata 0-0. Le prossime due amichevoli del Bari si terranno sempre a Bedollo contro la formazione locale dell’ A.C Bedollo domenica 21 luglio alle ore 18 e mercoledì 24 luglio alle ore 18 contro il Pisa, amichevole che si giocherà a Storo. Dopo il rientro in Puglia, il Bari sarà impegnato il 1° agosto nel Triangolare del Centerario contro Salernitana e Reggina, torneo amichevole che si terrà allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Bari che ha confermato per questa stagione i vari Simeri, Di Cesare, Bolzoni, Feola, Hamlili, Floriano, Nannini e Neglia ai quali si sono aggiunti Kupisz, Antenucci, Terrani e Forunsholo, mentre Brienza non è partito per il ritiro estivo.

Bari, ecco le parole di Frattali

Il neo portiere del Bari Pierluigi Frattali è stato intervistato dall’emittente locale TeleBari ed ha spiegato di quali sono gli obiettivi della formazione pugliese, affermando che l’obiettivo suo personale è fare quanto di buono è stato fatto con il Parma dallo stesso portiere. Il portiere dei biancorossi ha affermato a TeleBari: “Voglio ripetere a Bari quanto fatto con il Parma. Nonostante i diversi problemi e le difficoltà riscontrate, siamo riusciti a fare un qualcosa di unico ed emozionante, quando accade cià è tutto più bello”. Frattali ha poi spiegato di come sia nata la scelta del Bari: “Dopo essere stato contattato dal Bari, ho subito dato il mio consenso a trasferirmi in Puglia anche perchè è una grande piazza che mette pressione e che a me piace, amo giocare dove l’importante è vincere in qualsiasi modo. Il Parma non mi ha mai messo sul mercato, ma avevo necessità di giocare”. Infine Frattali chiude su qualche battuta sul campionato di Serie C: “A Parma inizialmente ho avuto qualche difficoltà nello scendere di categoria, è un campionato difficile e tosto ma spero che quest’anno le difficoltà siano poche, anche se ci saranno. A lungo andare la forza e la qualità della squadra saprà prevalere”.