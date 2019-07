Bayern Monaco-Fenerbahce, Audi Cup: streaming e diretta tv, dove vedere il match 30 luglio

L’Audi Cup 2019 sta per partire. Il torneo estivo – oramai diventato una tradizione a Monaco di Baviera – si disputerà all’Allianz Arena e vedrà protagoniste le squadre di Real Madrid, Tottenham, Bayern Monaco e Fenerbahce. I padroni di casa del Bayern si giocheranno la semifinale martedì 30 luglio, contro i turchi del Fenerbahce alle ore 20:30. Gli uomini di Niko Kovac hanno dimostrato di essere in splendida forma durante l’ultima International Champions Cup. Le vittorie convincenti contro il Real Madrid per 3-1 e il Milan grazie alla rete di Goretzka, stanno dando delle belle sensazioni ai campioni di Germania. L’unico campanello d’allarme è la sconfitta contro l’Arsenal per 2-1, maturata nei minuti finali. I turchi sono reduci da una sconfitta contro l’Hertha Berlino e un pari con il Wolfsburg, mentre hanno vinto le loro prime due amichevoli stagionali con Bursaspor e Boluspor, compagini che affronteranno nella prossima Super Liga turca. Calcio d’inizio martedì 30 luglio, ore 20:30.

Bayern Monaco-Fenerbahce, Audi Cup: diretta tv e streaming del match, martedì’ 30 luglio

Bayern Monaco-Fenerbahce, streaming e diretta tv. Il match valido per le semifinali di Audi Cup 2019, Bayern-Fenerbahce, sarà trasmesso in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per chi volesse vedere la partita in streaming direttamente da smartphone, tablet o computer, sarà possibile collegandosi al sito web www.sportitalia.com.