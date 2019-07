Bayern Monaco-Real Madrid, ICC: dove vedere diretta tv e streaming del match, inizio alle ore 02:00

La International Champions Cup entra nel vivo e i match di questo torneo estivo si fanno sempre più avvincenti. Questa notte il Bayern Monaco di Niko Kovac se la vedrà con il Real Madrid di Zidane in una sfida che promette spettacolo. Il Bayern è reduce da una bella stagione in patria, avendo centrato un double Bundesliga-Coppa di Germania, ma a livello europeo ha lasciato a desiderare. Molti campioni come Robben, Ribery e Hummels hanno dato l’addio alla società bavarese e ora Niko Kovac è impegnato a ricostruire la squadra. I tifosi del club tedesco sono ansiosi di vedere all’opera i nuovi arrivati come Lucas Hernandez e Pavard, campioni del mondo con la Francia nel 2018.

Il Real Madrid deve rilanciarsi in tutti i sensi. La stagione scorsa è stata a dir poco fallimentare sia in Spagna che in Champions League. Il 4-1 che l’Ajax ha rifilato alle merengues fa ancora male e Florentino Perez è voluto ricorrere ai ripari, acquistando calciatori di qualità come Hazard, Rodrygo, Militao, Jovic e Mendy. La Casa Blanca è determinata a ripartire con un nuovo ciclo di calciatori, anche se al Bernabeu i tifosi vogliono un solo calciatore: Kylian Mbappe. Questo test sarà importantissimo per entrambe le squadre, desiderose di iniziare la stagione nel migliore dei modi. Calcio d’inizio ore 02:00 di questa notte, domenica 21 luglio.

BAYERN MONACO-REAL MADRID di ICC, DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Bayern Monaco-Real Madrid, diretta tv e streaming dell’incontro di ICC. Il match andrà di scena questa notte alle ore 02:00 e sarà visibile in diretta tv su Sportitalia. Fernando Siani si occuperà della telecronaca. Sportitalia mette a disposizione la partita in HD se si possiede una smart TV con tecnologia HbbTv. Ancora non sono presenti aggiornamenti per quanto riguarda la visione in streaming del match.