Bennacer-Milan: visite mediche in corso, a breve l’ufficialità

Fresco di vittoria in Coppa d’Africa con la sua Algeria, Ismael Bennacer si appresta a indossare per la prima volta la maglia del Milan. L’ex Empoli è arrivato a Milano e ha già iniziato la prima parte di visite mediche. Tra pochi minuti, il calciatore firmerà il contratto che lo legherà alla società rossonera. Il centrocampista africano siglerà un contratto quinquennale con i 7 volte campioni d’Europa, a 1,5 milioni di euro all’anno.

Il Milan ha comprato un calciatore di grande qualità, premiato come miglior giocatore della Coppa d’Africa 2019. Il regista algerino porterà qualità al centrocampo rossonero. Nell’Empoli, Bennacer ha disputato 76 partite con due reti in Serie A. Nelle casse del club toscano andranno circa 17 milioni di euro. Un acquisto desiderato dal Milan che perso Veretout – finito alla Roma – può consolarsi con uno dei migliori prospetti del calcio africano. Impagabile sia come mediano davanti alla difesa che come mezzala, Bennacer ha meravigliato tutti questa estate con la sua Algeria. La grande classe e le giocate intelligentissime a livello tattico, hanno stregato Giampaolo che farà di lui il punto di riferimento della squadra.

Il Milan intanto prosegue la sua rivoluzione in uscita per poter arrivare ad Ángel Correa dell’Atletico Madrid. Valutato 50 milioni di euro. Sono in partenza Cutrone e Andre Silva, oramai un nuovo calciatore del Monaco.