Besiktas-Udinese: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole 2 agosto

Amichevole contro i turchi del Besiktas per l’Udinese di Igor Tudor. L’allenatore croato ex Juventus, è determinato a riportare i friulani in Europa ma le amichevoli estive non gli stanno dando ragione. La sua squadra al momento non ha dato segnali positivi in vista della prossima stagione: tre incontri pre-campionato, tre sconfitte. La prima contro il Ravenna per 2-1, formazione che milita in Serie C. Poi è arrivato il passivo di 3-2 contro gli arabi dell’Al Hilal e il poker rifilato dal Borussia Dortmund, che ha addirittura terminato il primo tempo con un sonoro 4-0. La rete della bandiera è stata siglata da Mandragora nella ripresa, ma ciò non ha di certo mascherato le grandi lacune difensive dell’Udinese. Il test contro i turchi sarà senz’altro importante per Tudor, desideroso di porre fine a questa striscia negativa di risultati che anche se indicativi, non fanno di certo piacere. Calcio d’inizio ore 18, venerdì 2 agosto.

Besiktas-Udinese, diretta tv e streaming. Il match amichevole Besiktas-Udinese di venerdì 2 agosto, andrà in onda in diretta tv su DAZN alle ore 18. Qualora si voglia vedere il match in streaming direttamente da smartphone, tablet o computer, sarà possibile sempre attraverso la piattaforma DAZN collegandosi al sito dedicato al live stream: watch.dazn.com.