Bologna-Virtus Bolzano streaming e diretta Tv: dove vedere il match del 20/7

Il Bologna è una delle squadre più attive in questo inizio di calciomercato: il ds Bigon sta lavorando per consegnare a Sinisa Mihajlovic una squadra competitiva, con l’obiettivo di ottenere una salvezza più tranquilla rispetto a quella dello scorso anno. Il 4 luglio la squadra si è ritrovata a Casteldebole per i primi test atletici; l’11 luglio c’è stata la partenza per la prima fase di ritiro a Castelrotto, mentre il 25 i rossoblù si sposteranno a Neustift, in Austria, fino al 3 agosto. Il Bologna in terra austriaca alzerà il livello delle amichevoli, sfidando tre club di Bundesliga.

VERSO BOLOGNA-VIRTUS BOLZANO

Sabato 20 luglio, alle ore 17:00, andrà in scena al campo “Laranz” di Castelrotto l’amichevole Bologna-Virtus Bolzano, squadra partecipante al campionato italiano di Serie D. Sarà, ovviamente, una partita impegnativa, perché la preparazione estiva è appena iniziata ma i rossoblù ci tengono comunque a fare bella figura anche in queste prime uscite stagionali. Nell’ultima partita il Bologna ha vinto 5-0 contro la Rappresentativa Sciliar ed intende continuare la striscia positiva in questa estate rovente.

BOLOGNA-VIRTUS BOLZANO: STREAMING E DIRETTA TV

La diretta tv di Bologna-Virtus Bolzano non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno, al momento, una diretta streaming video per la gara amichevole dei rossoblù. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Bologna.