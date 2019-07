Bonucci verso il Manchester City: Guardiola lo vuole a tutti i costi

Se dovessimo descrivere il difensore tipo in una squadra di Guardiola, la descrizione sarebbe consona a quella di Leonardo Bonucci. Pep ha sempre stimato Leo fin dai tempi del Bayern Monaco se non prima. Nel 2016, l’ex tecnico del Barcellona dichiarò alla stampa le seguenti parole nel post-gara di Juventus-Bayern in Champions League: “Bonucci? È uno dei miei calciatori preferiti.” Più chiaro di così.

Il 32enne di Viterbo possiede tutte le doti necessarie per giocare in un club allenato dal catalano: grande visione di gioco, piedi buoni, capacità di impostare l’azione dalla difesa degna di un regista, lanci lunghi perfetti, personalità ecc. Il City è alla ricerca di un difensore dopo l’addio di Kompany. Lo scorso anno, la società tentò il colpo Van Dijk, ma la spuntò il Liverpool versando 85 milioni nelle casse del Southampton. Troppo anche per il City. Ora l’obiettivo principale è Bonucci.

Occhio al PSG

In questo mercato estivo, l’obiettivo era Maguire del Leicester, ma il prezzo per strappare il centrale dell’Inghilterra alle foxes è superiore a quello di Van Dijk. Solo lo United pare disposto a sborsare gli 89 milioni richiesti. Persi questi due grandi obiettivi, i campioni d’Inghilterra non vogliono farsi sfuggire l’occasione Bonucci. Leo ha le valige pronte per via dell’arrivo di De Ligt che sicuramente verrà schierato titolare assieme a Chiellini.

Bonucci vuole giocare per non perdere l’azzurro – il prossimo anno ci saranno gli Europei – e il Manchester City può essere una buona opportunità per lui. Occhio pure al PSG di Leonardo, fortemente interessato al giocatore è pronto a battagliare fino all’ultimo milione con gli inglesi del City.