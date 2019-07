Brasile-Argentina, derby verso la finale. Semifinali della Coppa America 2019. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio scendono in campo il Brasile di Tite e l’Argentina di Lionel Scaloni. Il più classico dei derby sudamericani per una partita che vale tantissimo. La Selecao brasiliana vuole giocare la finale davanti al proprio pubblico, l’Albiceleste argentina vuole spezzare la maledizione che non la vede alzare la Coppa America dal 1993. Si gioca al Minerao di Belo Horizonte, quando in Italia saranno le ore 2.30 della notte e in Brasile saranno le ore 21.30. I padroni di casa hanno eliminato fatica il Paraguay nei quarti di finale, mentre l’Argentina ha fatto fuori il Venezuela. Si gioca in partita unica. In caso di parità al 90′ si andrà direttamente ai calci di rigore. I tempi supplementari sono previsti solo per la finale. La vincente di questo match troverà in finale la vincente dell’altra semifinale, quella tra Cile e Perù.

Brasile-Argentina, le probabili formazioni. QUI BRASILE – Tite non dovrebbe regalare grosse sorprese. In mediana dovrebbe rientrare Casemiro, che manderà in panchina Allan e giocherà con Arthur e Coutinho. In attacco ancora Gabriel Jesus, Firmino ed Everton. QUI ARGENTINA – A centrocampo Paredes in regia con Acuna e il ballottaggio aperto fino all’ultimo su chi tra Lo Celso e De Paul comporrà la mediana. In attacco, invece, sembrano esserci pochi dubbi con Messi intoccabile e la conferma della coppia gol Lautaro Martinez-Aguero.

Brasile-Argentina, come seguire il match in tv e streaming

Brasile-Argentina, info diretta tv e streaming. La Copa America 2019 può essere seguita in esclusiva su Dazn, la piattaforma che opera su internet. Dazn dà la possibilità di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Brasile-Paraguay è in programma alle ore 2.30 della notte italiana tra oggi 2 luglio e domani 3 luglio. Si gioca allo stadio Minerao di Belo Horizonte, dove saranno le ore 21.30 locali. L’ultimo precedente tra le due squadre in Coppa America è del 15 luglio 2007. Era la finale di quell’edizione, vinse il Brasile per 3-0: reti di Julio Baptista, autogol di Ayala e Dani Alves.