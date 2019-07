Brasile-Perù streaming e diretta tv finale Coppa America: dove vedere il match del 7/7

Domenica 7 luglio, alle ore 22.00 (italiane), andrà in scena nel mitico stadio Maracanã la finale della Coppa America edizione 2019 Brasile-Perù. I padroni di casa hanno battuto per 2-0 l’Argentina di Messi in semifinale con un gol per tempo allo stadio Mineirao di Belo Horizonte. Il Perù, invece, allenato dall’argentino Ricardo Gareca, ha battuto in semifinale il Cile con un netto 3-0 grazie ai gol di Edison Flores, Yoshimar Yotun e Paolo Guerrero. Adesso il Perù avrà l’opportunità di vendicare il 5-0 subito contro il Brasile nella prima fase, con Gareca che dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Zambrano e Cueva, entrambi squalificati. Gli uomini di Tite, per il differenziale tecnico di cui dispongono, godono comunque dei favori del pronostico, nonché dell’apporto del pubblico. Si prospetta quindi un match interessante.

Brasile-Perù: le probabili fomrazioni

Probabile formazione Brasile (4-2-3-1): Alisson; Alves, Miranda, Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesus, Coutinho, Everton; Firmino.

Probabile formazione Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Santamaria, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Ballon, Flores; Guerrero.

Brasile-Perù info streaming e diretta tv

Alle ore 22 italiane di domenica 7 luglio in campo Brasile-Perù con in palio la vittoria del titolo sudamericano. La Copa America è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming.