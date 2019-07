Brescia-Renate, dove vedere l’amichevole in tv e streaming domani 27 luglio

Brescia-Renate, quarto test stagionale per le Rondinelle. Archiviate con successo le prime tre amichevoli dell’estate (contro una Rappresentativa Camuna, il Darfo Boario e il Ciliverghe Mazzano), gli uomini di Eugenio Corini tornano in campo per l’ultima sfida pre-stagionale sul suolo italiano (calcio d’inizio alle 17.30), prima della partenza per l’Austria dove ad attendere i lombardi ci saranno il Besiktas (4 agosto, ore 17) e l’Alanyaspor (7 agosto, ore 18).

I biancazzurri, neopromossi in Serie A, affrontano il Renate, compagine che milita nel campionato di Serie C: i ragazzi di Aimo Diana sono reduci dalla sconfitta per 6-0 contro l’Atalanta e vorranno certamente provare a fare una figura migliore. Il Brescia si prepara all’esordio ufficiale previsto per il 18 agosto prossimo in Coppa Italia TIM Cup: al terzo turno ci sarà la sfida casalinga contro chi la spunterà tra Perugia, Triestina e Cavese. Il Renate, che non è stato inserito nella competizione “maggiore”, scenderà in campo per la prima uscita stagionale il 4 agosto contro il Gozzano nella prima giornata del Girone A della Coppa Italia Serie C.

Brescia-Renate, dove vedere l’amichevole in tv e streaming

Brescia-Renate non potrà godere di copertura televisiva: è questo quanto emerge a poche ore dal fischio d’inizio dell’amichevole. Sarà possibile seguire l’andamento del match attraverso i canali social (Facebook, Twitter, Instagram) delle due squadre impegnate. Non è da escludere, inoltre, che si possa riuscire a vedere la partita attraverso piattaforme streaming: ulteriori comunicazioni verranno rilasciate a breve.