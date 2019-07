Cagliari-Chievo: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole del 24 luglio

Domani alle ore 19, Cagliari e Chievo si affronteranno in amichevole a Trento. Test di notevole importanza per entrambe le squadre in vista della prossima stagione. Doppia seduta per i sardi quest’oggi in vista dell’impegno di domani con i veneti. Il Chievo ha grande voglia di riscatto dopo la cocente retrocessione lo scorso anno. La dirigenza veronese ha un unico obiettivo: tornare in Serie A immediatamente. L’obiettivo invece del Cagliari è quello di disputare un campionato di medio livello in Serie A, con la salvezza come obiettivo principale. L’alle Maran è al suo secondo anno con i sardi, dopo aver condotto alla salvezza il Cagliari nella scorsa stagione. Il tecnico trentino dovrà riorganizzare il centrocampo cagliaritano, orfano di Barella. Approdato all’Inter di Conte per 37 milioni di euro, più 12 di bonus. In entrata c’è Rog, proveniente dal Napoli e atteso per le visite mediche. Il calcio d’inizio dell’amichevole è domani 24 luglio alle ore 19.

CAGLIARI-CHIEVO, DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Cagliari-Chievo, diretta tv e streaming. La partita amichevole Cagliari-Chievo di mercoledì 24 luglio non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva – salvo aggiornamenti dell’ultima ora – ma sarà comunque possibile vedere il match in streaming tramite la pagina Facebook ufficiale del Cagliari. Calcio d’inizio ore 19.