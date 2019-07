Cagliari-Feralpisalò. Prosegue la preparazione estiva del Cagliari dopo la prima parte di ritiro che si è svolta dall’8 all’ 11 luglio ad Aritzo, in provincia di Nuoro, la società sarda dal 13 luglio si sta allenando agli ordini di mister Rolando Maran in quel di Peio nella Val di Sole in Trentino, qui i sardi rimarranno sino a sabato 27 luglio. Il Cagliari ha esordito in questo pre-campionato mercoledì 10 luglio vincendo ben 15-1 contro una Rappresentativa Locale, mentre mercoledì 17 luglio i ‘sardi’ hanno battuto 5-1 il Real Vicenza. La terza amichevole i sardi la giocheranno domenica 21 luglio, alle ore 17.30, quando la formazione di Rolando Maran affronterà la Feralpisalò di Damiano Zenoni, formazione che milita nel campionato di Serie C. Dopo quest’amichevole i sardi affronteranno il 24 luglio alle 19 il Chievo, appena retrocesso in Serie B, il 27 luglio alle ore 20.30 sarà la volta di Cagliari-Leeds, squadra militante in Championship ed allenata da Marcelo Bielsa, il 3 agosto (orario da definire) il Cagliari affronterà i tedeschi del Friburgo ed infine il 7 agosto alle ore 20 sarà la volta di Cagliari-Fenerbahce. Per quanto riguarda i lombardi di Zenoni sarà il secondo test contro una formazione di Serie A dopo la sconfitta per 5-0 contro il Napoli di venerdì 19 luglio.

Cagliari-Feralpisalò, le ultime dal ritiro dei sardi. Il Cagliari vuole continuare a far bene la prossima stagione 2019-2020 giocando un buon calcio e nella prospettiva di lanciare qualche giovane, come fatto con Barella, che nel mercato estivo è passato all’Inter. Oltre il giovane centrocampista della nazionale, il Cagliari ha ceduto anche Giannetti alla Salernitana, Ceter al Chievo, Doratiotto all’Olbia, Leverbe al Chievo, Thereau è tornato alla Fiorentina per fine prestito, Srna si è ritirato e Padoin, che si è svincolato. Sono arrivati alla corte di Maran Mattiello dall’Atalanta, Vicario dal Venezia eCacciatore (a titolo definitivo dal Chievo).

Cagliari-Feralpisalò, come seguire il match in tv e streaming

Cagliari-Feralpisalò, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 17.30, al momento non prevede alcuna copertura televisiva ma per chi vorrà seguire la gara in streaming potrà farlo sulla pagina Facebook del Cagliari come è già stato fatto per l’amichevole contro la Real Vicenza.