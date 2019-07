Cagliari-Leeds streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 27 luglio

Cagliari-Leeds, test davanti al pubblico di casa per i sardi. Gli uomini di Rolando Maran sono reduci dal ritiro di Pejo nel corso del quale hanno pareggiato 1-1 con la Feralpisalò e vinto 15-1 contro la Rappresentativa Locale, 5-0 contro il Real Vicenza e 2-1 contro il Chievo nelle prime quattro sfide stagionali. I rossoblu sono ora attesi da tre amichevoli di rango internazionale di cui due all’estero contro il Friburgo e il Fenerbahce. Il match Cagliari-Leeds si gioca stasera alle ore 20-30 nella Sardegna Arena del capoluogo sardo. Gli inglesi allenati da Marcelo Bielsa vantano un prestigioso curriculum storico con tre vittorie nel campionato inglese e numerose partecipazioni nelle coppe internazionali. Attualmente militano nella Championship, seconda serie inglese, e nella stagione appena conclusa hanno visto svanire la promozione in Premier League ai playoff. Oltre 200 tifosi seguiranno la squadra nella trasferta in terra sarda.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-LEEDS

CAGLIARI: Cragno; Mattiello, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Ionita, Cigarini, Rog; Joao Pedro; Despodov, Pavoletti. All. Maran

LEEDS: Kiko Casilla, Berardi, Douglas, Cooper, Pablo Hernández, Forshaw, Dallas, Phillips, Harrison, Roofe, Bamford. All. Bielsa

Cagliari-Leeds, streaming e diretta tv

Il match Cagliari-Leeds non sarà coperto da diretta televisiva in territorio italiano. I residenti in territorio inglese potranno seguire il match in diretta streaming su Lutv, mentre coloro che si trovano in Portogallo, Belgio e Olanda hanno la possibilità di vedere la sfida su Eleven Sports.