Caicedo segue De Rossi al Boca Juniors?

È un Boca Juniors sempre più italiano. La società argentina si è assicurata Daniele De Rossi proprio ieri e non ha assolutamente intenzione di fermarsi. Pescare nel nostro campionato giocatori di grande spessore, non è una novità per il club di Buenos Aires. Tre anni fa infatti, riuscirono a soffiare Carlos Tevez alla Juventus, quando sembrava impossibile.

La storia e la tradizione del Boca attirano molto calciatori che militano nella nostra Serie A e De Rossi potrebbe essere in compagnia di un giocatore che ha affrontato più volte a Roma, e che militava nei rivali della Lazio: Caicedo. Secondo quanto riporta il portale Goal.com, la punta dell’Ecuador potrebbe sostituire il partente Dario Benedetto, atteso in Francia dal Marsiglia.

A breve potrebbe arrivare un offerta da parte degli argentini che solitamente giocano un po’ al risparmio, quando si tratta di acquistare calciatori da altri team. L’operazione per riportare in Sud America il quasi 31enne attaccante biancoceleste, deve ancora entrare nel vivo ma l’obiettivo di vincere la Copa Libertadores per la società di Buenos Aires, è sempre più concreto.

Nella Lazio, Caicedo ha disputato 50 partite in Serie A, realizzando 11 reti. Veste la maglia biancoceleste dal 2017 dopo aver brillato in Spagna tra le fila dell’Espanyol. Ora la Bombonera lo aspetta.