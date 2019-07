Calcio: distribuzione premi UEFA 2019-2020

La UEFA ha annunciato il sistema di distribuzione finanziaria dei premi per le competizioni per club nella stagione 2019-2020 in Champions League ed in Europa League.

E’ stato stimato che i ricavi commerciali lordi della Champions, dell’Europa League e della Supercoppa UEFA 2019, ammontino a circa 3 miliardi e 250 milioni di euro. Da questo importo saranno detratti 295 milioni di euro per coprire i costi organizzativi/amministrativi delle varie competizioni e 227,5 milioni di euro utilizzato per i pagamenti di solidarietà. Dei ricavi netti rimanenti (che ammontano a 2,73 miliardi di euro) il 6,5% sarà riservato al calcio europeo e resterà alla UEFA mentre il restante 93,5% verrà redistribuito ai club partecipanti.

Sulla base di tali previsioni di fatturato, dunque, il totale disponibile per la distribuzione ai club partecipanti nel 2019/20 ammonta a 2,55 miliardi di euro, dei quali 2,04 miliardi distribuiti ai club che partecipano a UEFA Champions League e Supercoppa UEFA, mentre 510 milioni di euro ai club che partecipano alla UEFA Europa League.

Di seguito il dettaglio dei premi per la Champions League.

UEFA Champions League

Contributi per i 12 club che partecipano agli spareggi

Un totale di 30 milioni di euro verrà assegnato ai club coinvolti negli spareggi. Ciascun club eliminato riceverà una quota fissa di 5 milioni di euro. Le vincenti degli spareggi non riceveranno invece alcun pagamento specifico per questa fase ma accederanno ai contributi riservati alle squadre che partecipano alla fase a gironi.

Contributi per i club che partecipano alla fase a gironi

Gli importi previsti ammontano ad un totale di 1,95 miliardi di euro Le entrate verranno suddivise secondo i seguenti criteri:

quote di partenza – i 32 club qualificati alla fase a gironi riceveranno 15,25 milioni di euro (acconto da 14,5 milioni e saldo da 0,75 milioni);

– i 32 club qualificati alla fase a gironi riceveranno 15,25 milioni di euro (acconto da 14,5 milioni e saldo da 0,75 milioni); importi fissi – per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati bonus in base alle prestazioni: 2,7 milioni di euro per la vittoria e 900mila euro per il pareggio.

Contributi per i club che partecipano alla fase a eliminazione diretta

qualificazione agli ottavi di finale: 9,5 milioni di euro a club;

qualificazione ai quarti di finale: 10,5 milioni di euro a club;

qualificazione alle semifinali: 12 milioni di euro a club;

qualificazione alla finale: 5 milioni di euro a club;

vincente della finale: 4 milioni di euro supplementari;

due club qualificati alla Supercoppa UEFA: 3,5 milioni di euro ciascuno e il club vincente riceverà 1 milione di euro supplementare.