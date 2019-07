Calciomercato: Balotelli il sogno del Brescia, la situazione

Mario Balotelli al Brescia? E’ una delle suggestioni che maggiormente sta animando il mercato delle rondinelle in questi giorni. Dopo l’esperienza, piuttosto deludente, in Francia tra le file del Marsiglia, pare che Supermario stia prendendo in considerazione l’ipotesi di un ritorno in Italia, e che, tra le diverse pretendenti, vi sia anche il Brescia del patron Cellino. La compagine lombarda, neopromossa in serie A, vuole regalare a Corini una rosa completa e d’esperienza che possa sperare fino all’ultimo di mantenere la categoria. Balotelli è un profilo sicuramente appetibile, visti l’età e il curriculum internazionali, ma non bisogna trascurare alcuni dettagli che potrebbero inficiare la trattativa

Il nodo ingaggio e la concorrenza del Parma

Un primo problema è costituito dall’ingaggio: Balotelli, infatti, richiederebbe un compenso non inferiore ai 4 milioni, cifra che, attualmente, il Brescia non può pensare di mettere sul piatto, e che rischia di far rimanere l’approdo dell’attaccante un mero sogno estivo. In più, c’è da segnalare la concorrenza del Parma: anche i ducali sarebbero infatti interessati a tesserare il ragazzo e, secondo diverse fonti, gli avrebbero avanzato una prima offerta di 2 milioni netti, a fronte dell’ 1,5 più bonus messo sul piatto dalla dirigenza bresciana.

Fattore “casa”

Un fattore, però, potrebbe giocare a favore del Brescia. Balotelli è nfatti cresciuto nella città lombarda, e l’aria di casa potrebbe persuaderlo a “tuffarsi” in provincia per provare a raggiungere la salvezza con il club e rilanciarsi a livello personale.

Vedremo come si evolverà la situazione. Di certo, il Brescia si dimostra molto attivo sul mercato e, visti gli altri nomi che le vengono accostati Matri e Padoin su tutti), tutto lascia presagire che la squadra lombarda lotterà fino all’ultimo per la salvezza.