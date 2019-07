Calciomercato, Eriksen in scadenza con il Tottenham! Ci pensa un’italiana

Christian Eriksen é in uscita dal Tottenham. Il trequartista danese, è uno dei pezzi pregiati della rosa di Mauricio Pochettino, e diverse squadre importanti farebbero follie pur di aggiudicarselo.

Con un contratto in scadenza nel 2020, e tanta voglia di cambiare aria, il “faro” del Tottenham non puó che far gola a diverse squadre. Prima fra tutte il Real Madrid, che, viste le difficoltà per arrivare a Pogba, avrebbe messo nel mirino il numero 10 degli Spurs, pronto ad affondare il colpo per portarselo in Spagna. Oltre ai blancos, si sarebbe fatto avanti anche l’Atletico Madrid.



I colchoneros sono alla ricerca di ungrande none da regalare a Simeone per rimpiazzare Griezmann e, oltre alla pista James Rodriguez (voluto fortemente dal Napoli), avrebbero sondato il terreno anche per Eriksen.

La sua valutazione sfiora I 100 milioni, ma, essendo in scadenza, è possibile che il Tottenham abbassi le pretese. Il giocatore percepisce un ingaggio da 4,5 milioni, cifre abbordabili per squadre top come le due di Madrid.

Nelle ultime ore, sarebbe spuntata per Eriksen una clamorosa suggestione italiana: la Juventus.



Il club bianconero, approfittando del contratto in scadenza, vorrebbe provare a prendere Eriksen a zero la prossima estate.

La Juventus segue da tempo il ragazzo, e giá un paio di estati fa si parlava di un suo possibile approdo a Torino. L’ingaggio da 4,5 milioni non costituirebbe, come detto, un problema, e Eriksen rappresenterebbe un ottimo innesto per la trequarti.

Chissá che un tentativo non possa essere fatto anche quest’estate. La Juve è, come noto, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo.

Il sogno si chiama Paul Pogba, ma la pista appare difficilmente percorribile. Dovessero aprirsi spiragli per Eriksen, la Juve potrebbe approfittarne, essendo il danese in scadenza con gli spurs.



Paratici è sempre attento alle occasioni che offre il mercato, e questa pare averne tutti I contorni.